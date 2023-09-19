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Евгений Мурзин: Слабых соперников в отборе нет, но они нам по силам
Тренер подвел итоги жеребьевки
Фото: ФБУ
Женская национальная сборная Украины узнала соперников по квалификации на чемпионат Европы 2025 года.
Главный тренер национальной команды Евгений Мурзин предоставил пресс-службе ФБУ комментарий о результатах:
"Слабых соперников в отборе нет, каждая команда может преподнести сюрприз, но в общем-то нормальная подгруппа.
Из первой корзины нам могли попасть чемпионки Европы Бельгия, Испания и Франция, которые в представлении не нуждаются. Выпала Сербия, значит, будем играть с Сербией. На прошедшем чемпионате Европы они проиграли будущим чемпионкам Бельгии в четвертьфинале, а до этого постоянно находились в призах. Ожидать от них расслабления не стоит, тем более с таким тренером.
Думаю, сербки будут фаворитом нашей группы, а вот за второе место будем бороться мы, Португалия и Северную Македонию не стоит списывать. У Португалии хорошая молодежь, но у нас более опытная команда.
Считаю, что соперники нам по силам, будем готовиться, изучать. Времени до первых игр осталось не так много", – сказал Евгений Мурзин.
Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех "окон": 9-12 ноября 2023 года, 7-10 ноября 2024 года, а также 6-9 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне.
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