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Портленд просит за Дэмьена Лилларда все имеющиеся активы Майами Хит
Дороговатый обмен
Фото: New York Post
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что руководство "Портленд Трэйл Блэйзерс" требует за разыгрывающего Дэмьена Лилларда все имеющиеся у "Майами Хит" активы.
"В "Портленде" хотят получить столько же, сколько "Бруклин" получил за Кевина Дюранта. Они хотят, чтобы "Майами" обшарил каждый уголок и достал всё, что только возможно. Но в "Майами" не считают, что это нужно им", – приводит слова Уиндхорста Bleacher Report.
В прошлом сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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