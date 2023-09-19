Портленд просит за Дэмьена Лилларда все имеющиеся активы Майами Хит

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что руководство "Портленд Трэйл Блэйзерс" требует за разыгрывающего Дэмьена Лилларда все имеющиеся у "Майами Хит" активы.

"В "Портленде" хотят получить столько же, сколько "Бруклин" получил за Кевина Дюранта. Они хотят, чтобы "Майами" обшарил каждый уголок и достал всё, что только возможно. Но в "Майами" не считают, что это нужно им", – приводит слова Уиндхорста Bleacher Report.

В прошлом сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.