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Крис Пол и Дрэймонд Грин провели первую совместную тренировку
Пол присоединился к Голден Стэйт в межсезонье
фото - slamonline.com
Тяжёлый форвард, один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин и новоиспечённый разыгрывающий калифорнийской команды Крис Пол приняли участие в совместной тренировке.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В частности, Грин и Пол отработали трёхочковые броски.
Напомним, "Вашингтон Уизардс" и "Голден Стэйт" во время межсезонья провели обмен, в результате которого Пол отправился к "воинам".
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