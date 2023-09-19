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Крис Пол и Дрэймонд Грин провели первую совместную тренировку

Баскетбол
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Пол присоединился к Голден Стэйт в межсезонье

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели первую совместную тренировку

фото - slamonline.com

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Тяжёлый форвард, один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин и новоиспечённый разыгрывающий калифорнийской команды Крис Пол приняли участие в совместной тренировке.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В частности, Грин и Пол отработали трёхочковые броски.

Напомним, "Вашингтон Уизардс" и "Голден Стэйт" во время межсезонья провели обмен, в результате которого Пол отправился к "воинам".

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В статье: Дрэймонд Грин Дреймонд Грин
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