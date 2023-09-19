Крис Пол и Дрэймонд Грин провели первую совместную тренировку

Тяжёлый форвард, один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин и новоиспечённый разыгрывающий калифорнийской команды Крис Пол приняли участие в совместной тренировке.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В частности, Грин и Пол отработали трёхочковые броски.

Напомним, "Вашингтон Уизардс" и "Голден Стэйт" во время межсезонья провели обмен, в результате которого Пол отправился к "воинам".