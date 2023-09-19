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Один из руководителей Кливленда арестованный за вождение в нетрезвом виде

Баскетбол
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Повторное слушание состоится 27 сентября

Один из руководителей Кливленда арестованный за вождение в нетрезвом виде

фото - Getty Images

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Член руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд Кавальерс" Коби Альтман, арестованный за вождение в нетрезвом виде, отказался признавать свою вину в суде, пишет hoopswire.

По информации источника, адвокат Альтмана, выступая от его имени в суде, не согласился с тем, что Коби управлял автомобилем в нетрезвом виде. Планируется, что Альтман повторно предстанет перед судом 27 сентября.

Напомним, Альтман занимает должность президента по баскетбольным операциям "Кливленда".

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В статье: Кливленд Кавальерс
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