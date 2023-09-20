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Черкасские Мавпы сменили название клуба
Команда подписала меморандум
Фото: ФБУ
"Черкасские Мавпы" меняют свое название на "Черкасские Мавпы-Днепр".
В начале лета клуб подписал меморандум о сотрудничестве с Черкасской городской территориальной общиной.
В новый сезон клуб входит уже с новым названием, о чем сообщил на своем официальном сайте.
"Мы гордимся этой новой страницей в истории нашего клуба и верим, что она принесет больше возможностей и откроет новые горизонты для наших игроков и болельщиков. Уверены, что этот новый этап в нашей истории поможет нам достичь новых высот и приносить радость нашим болельщикам.
"Черкасские Мавпы – Днепр" - это не просто название. Это символ единства, силы и движения вперед. Вместе мы двигаемся вверх, к новым победам и достижениям", — сообщили в клубе.
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