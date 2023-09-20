Черкасские Мавпы сменили название клуба

"Черкасские Мавпы" меняют свое название на "Черкасские Мавпы-Днепр".

В начале лета клуб подписал меморандум о сотрудничестве с Черкасской городской территориальной общиной.

В новый сезон клуб входит уже с новым названием, о чем сообщил на своем официальном сайте.

"Мы гордимся этой новой страницей в истории нашего клуба и верим, что она принесет больше возможностей и откроет новые горизонты для наших игроков и болельщиков. Уверены, что этот новый этап в нашей истории поможет нам достичь новых высот и приносить радость нашим болельщикам.

"Черкасские Мавпы – Днепр" - это не просто название. Это символ единства, силы и движения вперед. Вместе мы двигаемся вверх, к новым победам и достижениям", — сообщили в клубе.