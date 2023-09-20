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Джеймс Харден может перейти в Клипперс

Баскетбол
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Инсайдеры не исключают такой возможности

Джеймс Харден может перейти в Клипперс

Фото: basketnews.com

Новина українською

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски и его коллега Зак Лоу выразили мнение по поводу возможного обмена разыгрывающего "Филадельфии Сиксерс" Джеймса Хардена в "Лос-Анджелес Клипперс".

"На данный момент между "Сиксерс" и "Клипперс" не было никаких разговоров по поводу обмена Джеймса Хардена", — заявил Войнаровски в эфире NBA Today.

"Не думаю, что команды поставили финальную точку. У меня такое ощущение, что в какой-то момент эти переговоры возобновятся", — добавил Лоу.

Напомним, у Хардена давно испорчены отношения с руководством "Филадельфии".

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В статье: Джеймс Харден
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