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Джеймс Харден может перейти в Клипперс
Инсайдеры не исключают такой возможности
Фото: basketnews.com
Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски и его коллега Зак Лоу выразили мнение по поводу возможного обмена разыгрывающего "Филадельфии Сиксерс" Джеймса Хардена в "Лос-Анджелес Клипперс".
"На данный момент между "Сиксерс" и "Клипперс" не было никаких разговоров по поводу обмена Джеймса Хардена", — заявил Войнаровски в эфире NBA Today.
"Не думаю, что команды поставили финальную точку. У меня такое ощущение, что в какой-то момент эти переговоры возобновятся", — добавил Лоу.
Напомним, у Хардена давно испорчены отношения с руководством "Филадельфии".
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