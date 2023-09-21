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В NBA 2K14 добавили фото сына Леброна Джеймса
Сможет ли баскетболист добиться таких же результатов?
Фото: Sportscasting
В сети появилось фото старшего сына лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни Джеймса, которое добавили в спортивный симулятор NBA 2K24.
Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.
В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.
First look at Bronny James face creation in #NBA2K24 ????— NBA 2K24 Community (@nba2kcmty) September 17, 2023
Via: @JotaKelmer pic.twitter.com/M67ptAKxOm
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