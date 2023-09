В NBA 2K14 добавили фото сына Леброна Джеймса

В сети появилось фото старшего сына лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни Джеймса, которое добавили в спортивный симулятор NBA 2K24.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.

First look at Bronny James face creation in #NBA2K24 ????



Via: @JotaKelmer pic.twitter.com/M67ptAKxOm