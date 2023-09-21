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Владелец Лейкерс: Энтони Дэвис был лучшим игроком в НБА

Баскетбол
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Джинни Басс высоко оценила уровень игрока

Владелец Лейкерс: Энтони Дэвис был лучшим игроком в НБА

Новина українською

Владелец "Лос-Анджелес Лейкерс" Джинни Басс высоко оценила уровень звёздного бигмена команды Энтони Дэвиса.

"Прошлый сезон начался очень тяжело. Я думала, что не выдержу, думала, что будет очень тяжело. Мне даже присылали угрозы смертельной расправы. А потом команда начала хорошо играть. Можно выдвинуть точку зрения о том, что Дэвис был лучшим игроком в НБА, когда был здоров", — заявила Басс в эфире The Athletic NBA Show.

В минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, 12,5 подбора и два блок-шота.

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В статье: Энтони Дэвис
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