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Владелец Лейкерс: Энтони Дэвис был лучшим игроком в НБА
Джинни Басс высоко оценила уровень игрока
Владелец "Лос-Анджелес Лейкерс" Джинни Басс высоко оценила уровень звёздного бигмена команды Энтони Дэвиса.
"Прошлый сезон начался очень тяжело. Я думала, что не выдержу, думала, что будет очень тяжело. Мне даже присылали угрозы смертельной расправы. А потом команда начала хорошо играть. Можно выдвинуть точку зрения о том, что Дэвис был лучшим игроком в НБА, когда был здоров", — заявила Басс в эфире The Athletic NBA Show.
В минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, 12,5 подбора и два блок-шота.
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