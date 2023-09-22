Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яннисом Адетокумбо интересуются 5 клубов НБА
Среди них и Голден Стэйт
Инсайдеры ESPN Зак Лоу и Рамона Шелберн в рамках очередного подкаста назвали полный список команд, которые проявляют интерес к тяжёлому форварду "Милуоки Бакс" Яннису Адетокунбо.
По информации инсайдеров, греческим баскетболистом интересуются как минимум такие команды, как "Голден Стэйт Уорриорз", "Нью-Орлеан Пеликанс", "Торонто Рэпторс", "Бруклин Нетс" и "Нью-Йорк Никс". Эти клубы пристально следят за ситуацией форварда в "Милуоки".
Недавно тяжёлый форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо заявил, что не собирается выступать за "оленей" на протяжении всей карьеры, если клуб не продемонстрирует свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.
Популярное сейчас
- В Севастополе второй раз за сутки раздаются мощные взрывы. Ракета прилетела в штаб Черноморского флота РФ. Видео
- Гарри Кейн назвал игроков Баварии, которые впечатлили его больше всего
- Турнирная таблица ЛК. Заря делит второе место, Маккаби Тель-Авив в лидерах
- Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперников по квалификации на Евробаскет-2025
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО