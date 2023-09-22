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Яннисом Адетокумбо интересуются 5 клубов НБА

Баскетбол
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Среди них и Голден Стэйт

Яннисом Адетокумбо интересуются 5 клубов НБА

Новина українською

Инсайдеры ESPN Зак Лоу и Рамона Шелберн в рамках очередного подкаста назвали полный список команд, которые проявляют интерес к тяжёлому форварду "Милуоки Бакс" Яннису Адетокунбо.

По информации инсайдеров, греческим баскетболистом интересуются как минимум такие команды, как "Голден Стэйт Уорриорз", "Нью-Орлеан Пеликанс", "Торонто Рэпторс", "Бруклин Нетс" и "Нью-Йорк Никс". Эти клубы пристально следят за ситуацией форварда в "Милуоки".

Недавно тяжёлый форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо заявил, что не собирается выступать за "оленей" на протяжении всей карьеры, если клуб не продемонстрирует свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.

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В статье: Яннис Адетокумбо
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