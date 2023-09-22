Голден Стэйт Уорриорз отказался от подписания контракта с Дуайтом Ховардом

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" отказался от услуг центрового Дуайта Ховарда, об этом пишет журналист The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

По данным источника, «воины» желают сохранить гибкость в принятии решений и вернуться к вопросу поиска запасного центрового позднее. Команда займётся этим вопросом во время тренировочного лагеря или уже после начала сезона.

Также в материале отмечается, что Ховард не оставляет попыток попасть в НБА и в ближайшую неделю будет вести переговоры с другими командами.