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Голден Стэйт Уорриорз отказался от подписания контракта с Дуайтом Ховардом

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист не вернется в НБА

Голден Стэйт Уорриорз отказался от подписания контракта с Дуайтом Ховардом

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" отказался от услуг центрового Дуайта Ховарда, об этом пишет журналист The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

По данным источника, «воины» желают сохранить гибкость в принятии решений и вернуться к вопросу поиска запасного центрового позднее. Команда займётся этим вопросом во время тренировочного лагеря или уже после начала сезона.

Также в материале отмечается, что Ховард не оставляет попыток попасть в НБА и в ближайшую неделю будет вести переговоры с другими командами.

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В статье: Дуайт Ховард
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