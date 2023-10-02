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Майкл Джордан вошёл в топ-400 самых богатых людей США
По версии Forbes активы спортсмена оцениваются в $ 3 млрд
Легендарный игрок НБА Майкл Джордан стал первым профессиональным спортсменом, вошедшим в топ-400 самых богатых людей США. Об этом информирует Forbes.
Отмечается, что это случилось после того, как Джордан продал контрольный пакет акций команды "Шарлотт Хорнетс". За счёт продажи клуба Майкл выручил в 17 раз больше тех средств, которые вложил в него в 2010 году. В настоящий момент активы прославленного спортсмена оцениваются в $ 3 млрд.
Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА.
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