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Джеймс Харден прибыл в тренировочный лагерь Филадельфии

Баскетбол
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Баскетболист все же продолжит карьеру в Филадельфии

Джеймс Харден прибыл в тренировочный лагерь Филадельфии

Фото: basketnews.com

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Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден прибыл в Колорадо для участия в тренировочном лагере команды. Об этом пишет обозреватель Кейт Помпей на своей странице в "Твиттере".

Напомним, ранее Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиа дне "Филадельфии". У игрока испорчены отношения с руководством "Сиксерс". Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора.

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В статье: Джеймс Харден
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