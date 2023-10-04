Джеймс Харден прибыл в тренировочный лагерь Филадельфии

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден прибыл в Колорадо для участия в тренировочном лагере команды. Об этом пишет обозреватель Кейт Помпей на своей странице в "Твиттере".

Напомним, ранее Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиа дне "Филадельфии". У игрока испорчены отношения с руководством "Сиксерс". Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора.