Стив Керр рассказал, как будет использовать Клэя Томпсона

Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр рассказал, как планирует использовать навыки атакующего защитника Клэя Томпсона в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

"Мы думаем, что в этом году Клэй сможет защищаться против четвёртых номеров. Он силён физически. Полагаем, он справится", — сказал Керр на пресс-конференции.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Томпсон принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 18,5 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 2,2 передачи