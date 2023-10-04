  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стив Керр рассказал, как будет использовать Клэя Томпсона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стив Керр рассказал, как будет использовать Клэя Томпсона

Баскетбол
(1 голосов)

Наставник команды поделился планами

Стив Керр рассказал, как будет использовать Клэя Томпсона

Фото: NBC Sports

Новина українською

Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр рассказал, как планирует использовать навыки атакующего защитника Клэя Томпсона в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

"Мы думаем, что в этом году Клэй сможет защищаться против четвёртых номеров. Он силён физически. Полагаем, он справится", — сказал Керр на пресс-конференции.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Томпсон принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 18,5 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 2,2 передачи

По теме
yellow-arrow
Джеймс Харден прибыл в тренировочный лагерь Филадельфии
yellow-arrow
Днепр одержал победу над Будивельником в центральном матче
yellow-arrow
Киев-Баскет усилил состав легионером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стив Керр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде