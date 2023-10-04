Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стив Керр рассказал, как будет использовать Клэя Томпсона
Наставник команды поделился планами
Фото: NBC Sports
Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр рассказал, как планирует использовать навыки атакующего защитника Клэя Томпсона в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
"Мы думаем, что в этом году Клэй сможет защищаться против четвёртых номеров. Он силён физически. Полагаем, он справится", — сказал Керр на пресс-конференции.
В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Томпсон принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 18,5 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 2,2 передачи
Популярное сейчас
- СБУ в Белгородской области поразила новейший российский комплекс ПВО С-400 Триумф . ВИДЕО
- Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере
- Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил игру Анатолия Трубина в матче против Интера
- Днепр одержал победу над Будивельником в центральном матче
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО