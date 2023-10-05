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Политехника-Галичина усилила состав легионером

Баскетбол
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Баскетболист уже проводил совместные матчи с командой

Политехника-Галичина усилила состав легионером

Фото: ФБУ

Новина українською

Американский центровой Квентин Дэвис стал игроком Политехники-Галичины.

Дэвис прошел подготовку к сезону со львовской командой и участвовал в предсезонных матчах украинского клуба.

В прошлом сезоне Квентин Дэвис играл в чемпионате Грузии, где в среднем проводил на площадке 30,6 минут, набирал 15,7 очка.

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В статье: Политехник-Галичина
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Источник:
ФБУ

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