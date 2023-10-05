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Политехника-Галичина усилила состав легионером
Баскетболист уже проводил совместные матчи с командой
Фото: ФБУ
Американский центровой Квентин Дэвис стал игроком Политехники-Галичины.
Дэвис прошел подготовку к сезону со львовской командой и участвовал в предсезонных матчах украинского клуба.
В прошлом сезоне Квентин Дэвис играл в чемпионате Грузии, где в среднем проводил на площадке 30,6 минут, набирал 15,7 очка.
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Источник:ФБУ
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