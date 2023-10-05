Хельмут Марко рассказал о возможном переходе Цуноды в Астон Мартин

Советник "Ред Булл", 80-летний Хельмут Марко поделился мнением об информации касательно японского пилота "Альфа Таури" Юки Цуноды. Согласно сообщениям, в услугах Цуноды заинтересован "Астон Мартин".

"У Цуноды контракт с нами. Если бы "Астон Мартин" был бы заинтересован в нём на следующий сезон, им пришлось бы в первую очередь прийти к соглашению с нами", — сказал 80-летний австриец в комментарии F1-Insider.

Юки Цунода выступает за "Альфа Таури" с сезона-2021.