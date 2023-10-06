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Леброн Джеймс пропустит матч с Голден Стэйт
Форвард Лейкерс не планирует играть во всех матчах команды
Фото: Sportscasting
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не примет участия в предсезонном матче команды с "Голден Стэйт Уорриорз" и планирует сыграть только в половине предсезонных встреч, информирует Lakers Daily. Матч "Лейкерс" — "Уорриорз" запланирован на 8 октября.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации "Лейкерс" во второй раз принимали участие в плей-ин НБА. До этого "Лос-Анджелес" участвовал в нём в 2021 году.
В прошлом сезоне "озёрники" в итоге дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону "Денвер Наггетс" (0-4 в серии).
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