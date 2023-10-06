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Джоэл Эмбиид: Мне очень хотелось участвовать в Олимпийских играх
Игрок рассказал, почему решил принять участие в ОИ-2024
фото - inquirer.com
Действующий MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), центровой и лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид ответил на вопрос по поводу своего участия в предстоящих Олимпийских играх в составе сборной США по баскетболу.
"Мне очень хотелось участвовать в Олимпийских играх. Учитывая тот факт, что мой сын — американец. Последние несколько лет, с тех пор как он родился, каждое решение принималось в пользу семьи", — заявил Эмбиид во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.
Ранее Французская федерация баскетбола активно пыталась заманить к себе в команду камерунца, имеющего французское и американское гражданство.
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