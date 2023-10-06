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ВИДЕО. Леброн Джеймс отрабатывает трехочковые броски на тренировке
Баскетболист провел результативную тренировку
Фото: Sportscasting
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс принял участие в тренировке команды в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
38-летний баскетболист отработал дальние броски, а также отметился эффектным данком.
LeBron James and Rui Hachimura putting in work. ????— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 5, 2023
(via @swishcultures_)
pic.twitter.com/OyLdr802hY
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