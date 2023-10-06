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ВИДЕО. Леброн Джеймс отрабатывает трехочковые броски на тренировке

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист провел результативную тренировку

ВИДЕО. Леброн Джеймс отрабатывает трехочковые броски на тренировке

Фото: Sportscasting

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс принял участие в тренировке команды в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

38-летний баскетболист отработал дальние броски, а также отметился эффектным данком.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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