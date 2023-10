ВИДЕО. Леброн Джеймс отрабатывает трехочковые броски на тренировке

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс принял участие в тренировке команды в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

38-летний баскетболист отработал дальние броски, а также отметился эффектным данком.

LeBron James and Rui Hachimura putting in work. ????



(via @swishcultures_)



pic.twitter.com/OyLdr802hY