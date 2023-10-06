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Черкасские Мавпы одержали победу над Политехникой-Галичиной

Баскетбол
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Разница в счете составила более 10 очков

Черкасские Мавпы одержали победу над Политехникой-Галичиной

Новина українською

Черкасские Мавпы начали новый сезон Суперлиги по победе над Политехникой-Галичиной.

Решающей стала четвертая десятиминутка, в которой черкасские мавпы сумели постепенно получить преимущество в 10 очков и удержали его.

Отметим, что у победителей пять игроков сделали примерно равный вклад в победу – Далкот и Новиков больше набирали очков (18 и 16 баллов соответственно).

У Политехники-Галичины самым результативным стал Джакор Нельсон, набравший 20 очков.

Завтра, 7 октября, в продолжении баблу в Ивано-Франковске Политехника-Галичина сыграет со Старым Луцком, а Черкасские Мавпы встретятся с Прикарпатье-Говерлой.

Суперлига. Мужчины. Регулярный чемпионат

Политехника Галичина — Черкасские Мавпы-Днепр 55:67 (16:13, 14:17, 14:15, 11:22)

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В статье: Черкасские Мавпы
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Источник:
ФБУ

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