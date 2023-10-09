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Названа символическая сборная по итогам первой игрово недели Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Всего было сыграно 15 матчей

Названа символическая сборная по итогам первой игрово недели Суперлиги

Новина українською

На прошлой неделе стартовал новый баскетбольный сезон в Украине, где было сыграно 15 матчей в рамках первой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.

По итогам старта сезона была определена символическая сборная:

Элайджа Джойнер (Ривне) - 13.7 очка, 9.0 передачи, 3.7 подбора, 2.7 перехвата (РЕ 20.3)

Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) - 18.3 очка, 4.3 подбора, 4.3 передачи (РЭ 18.0)

Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) - 25.0 очка, 4.3 подбора, 3.3 перехвата, 2.3 передачи (РЭ 19.7)

Станислав Тимофеенко (Днепр) - 15.0 очка, 7.7 подбор (РЕ 16.3)

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) - 14.3 очка, 7.0 подбора, 3.3 передачи, 2.0 блок-шота (РЕ 21.0)

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В статье: Суперлига
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Источник:
ФБУ

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