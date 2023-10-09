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Названа символическая сборная по итогам первой игрово недели Суперлиги
Всего было сыграно 15 матчей
На прошлой неделе стартовал новый баскетбольный сезон в Украине, где было сыграно 15 матчей в рамках первой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.
По итогам старта сезона была определена символическая сборная:
Элайджа Джойнер (Ривне) - 13.7 очка, 9.0 передачи, 3.7 подбора, 2.7 перехвата (РЕ 20.3)
Сергей Старцев (Прикарпатье-Говерла) - 18.3 очка, 4.3 подбора, 4.3 передачи (РЭ 18.0)
Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) - 25.0 очка, 4.3 подбора, 3.3 перехвата, 2.3 передачи (РЭ 19.7)
Станислав Тимофеенко (Днепр) - 15.0 очка, 7.7 подбор (РЕ 16.3)
Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) - 14.3 очка, 7.0 подбора, 3.3 передачи, 2.0 блок-шота (РЕ 21.0)
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