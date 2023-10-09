Баскетбол
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Назван MVP первой игровой недели в Суперлиге
Им стал игрок Днепра
фото - fbu.ua
На прошлой неделе стартовал новый баскетбольный сезон в Украине, где было сыграно 15 матчей в рамках первой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.
MVP первой недели признан капитан Днепра Станислав Тимофеенко.
Днепряне стали единственной командой чемпионата, прошедшей первую неделю без поражений, выиграв все три матча бабла в Киеве.
Тимофеенко набрал 15.0 очка и 7.7 подбора, и помог своей команде возглавить турнирную таблицу.
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