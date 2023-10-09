  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Назван MVP первой игровой недели в Суперлиге
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван MVP первой игровой недели в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал игрок Днепра

Назван MVP первой игровой недели в Суперлиге

фото - fbu.ua

Новина українською

На прошлой неделе стартовал новый баскетбольный сезон в Украине, где было сыграно 15 матчей в рамках первой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.

MVP первой недели признан капитан Днепра Станислав Тимофеенко.

Днепряне стали единственной командой чемпионата, прошедшей первую неделю без поражений, выиграв все три матча бабла в Киеве.

Тимофеенко набрал 15.0 очка и 7.7 подбора, и помог своей команде возглавить турнирную таблицу.

По теме
yellow-arrow
Названа символическая сборная по итогам первой игрово недели Суперлиги
yellow-arrow
Стефен Карри: Мы собираемся завоевать титул в предстоящем сезоне
yellow-arrow
Лень: Лучшая помощь Украине – предоставить нам как можно больше оружия
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Станислав Тимофеенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде