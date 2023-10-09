Назван MVP первой игровой недели в Суперлиге

На прошлой неделе стартовал новый баскетбольный сезон в Украине, где было сыграно 15 матчей в рамках первой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.

MVP первой недели признан капитан Днепра Станислав Тимофеенко.

Днепряне стали единственной командой чемпионата, прошедшей первую неделю без поражений, выиграв все три матча бабла в Киеве.

Тимофеенко набрал 15.0 очка и 7.7 подбора, и помог своей команде возглавить турнирную таблицу.