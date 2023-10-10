Чемпион НБА в возрасте 35 лет завершил карьеру

Сербский форвард Неманья Бьелица в возрасте 35 лет принял решение закончить свою профессиональную карьеру. Причиной такого решения баскетболиста стали травмы.

Летом 2022 года после перехода в "Фенербахче" Бьелица получил серьёзную травму икроножной мышцы, из-за которой смог дебютировать за турецкий клуб лишь в марте 2023 года. Во время минувшего межсезонья Бьелица подписал контракт со "Црвеной Звездой", но проблемы со здоровьем никуда не ушли.

Неманья является чемпионом НБА 2022 года в составе "Голден Стэйт Уорриорз". Всего в НБА баскетболист провёл семь лет.