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Чемпион НБА в возрасте 35 лет завершил карьеру

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Баскетболист получил серьезную травму, после чего решил завершить карьеру

Чемпион НБА в возрасте 35 лет завершил карьеру

Фото: Eurohoops.net

Новина українською

Сербский форвард Неманья Бьелица в возрасте 35 лет принял решение закончить свою профессиональную карьеру. Причиной такого решения баскетболиста стали травмы.

Летом 2022 года после перехода в "Фенербахче" Бьелица получил серьёзную травму икроножной мышцы, из-за которой смог дебютировать за турецкий клуб лишь в марте 2023 года. Во время минувшего межсезонья Бьелица подписал контракт со "Црвеной Звездой", но проблемы со здоровьем никуда не ушли.

Неманья является чемпионом НБА 2022 года в составе "Голден Стэйт Уорриорз". Всего в НБА баскетболист провёл семь лет.

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