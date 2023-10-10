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Чемпион НБА в возрасте 35 лет завершил карьеру
Баскетболист получил серьезную травму, после чего решил завершить карьеру
Фото: Eurohoops.net
Сербский форвард Неманья Бьелица в возрасте 35 лет принял решение закончить свою профессиональную карьеру. Причиной такого решения баскетболиста стали травмы.
Летом 2022 года после перехода в "Фенербахче" Бьелица получил серьёзную травму икроножной мышцы, из-за которой смог дебютировать за турецкий клуб лишь в марте 2023 года. Во время минувшего межсезонья Бьелица подписал контракт со "Црвеной Звездой", но проблемы со здоровьем никуда не ушли.
Неманья является чемпионом НБА 2022 года в составе "Голден Стэйт Уорриорз". Всего в НБА баскетболист провёл семь лет.
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