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Предсезонные матчи НБА. Атланта с минимальным счетом обыграла Кливленд, Хьюстон громит Индиану
Результаты матчей
Фото: The Athletic
11 октября, состоялись предсезонные матчи НБА. В рамках этого тура было сыграно семь поединков.
НБА. Предсезонные матчи 11 октября.
"Атланта Хоукс" — "Кливленд Кавальерс" — 108:107.
"Майами Хит" — "Шарлотт Хорнетс" — 113:109.
"Мемфис Гриззлиз" — "Милуоки Бакс" — 108:102.
"Хьюстон Рокетс" — "Индиана Пэйсерс" — 122:103.
"Нью Орлеан Пеликанс" — "Орландо Мэджик" — 105:122.
"Финикс Санз" — "Денвер Наггетс" — 107:115.
"Лос-Анджелес Клипперс" — "Юта Джаз" — 103:98.
Стоит отметить игру защитника "Юты" Тэйлена Хортона-Такера, отличившегося сегодня 24 очками, четырьмя подборами и семью результативными передачами.
Также стоит отметить защитника "Мемфиса" Десмонда Бэйна, набравшего 21 очко, пять подборов и пять ассистов.
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