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Предсезонные матчи НБА. Атланта с минимальным счетом обыграла Кливленд, Хьюстон громит Индиану

Баскетбол
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Результаты матчей

Предсезонные матчи НБА. Атланта с минимальным счетом обыграла Кливленд, Хьюстон громит Индиану

Фото: The Athletic

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11 октября, состоялись предсезонные матчи НБА. В рамках этого тура было сыграно семь поединков.

НБА. Предсезонные матчи 11 октября.

"Атланта Хоукс" — "Кливленд Кавальерс" — 108:107.

"Майами Хит" — "Шарлотт Хорнетс" — 113:109.

"Мемфис Гриззлиз" — "Милуоки Бакс" — 108:102.

"Хьюстон Рокетс" — "Индиана Пэйсерс" — 122:103.

"Нью Орлеан Пеликанс" — "Орландо Мэджик" — 105:122.

"Финикс Санз" — "Денвер Наггетс" — 107:115.

"Лос-Анджелес Клипперс" — "Юта Джаз" — 103:98.

Стоит отметить игру защитника "Юты" Тэйлена Хортона-Такера, отличившегося сегодня 24 очками, четырьмя подборами и семью результативными передачами.

Также стоит отметить защитника "Мемфиса" Десмонда Бэйна, набравшего 21 очко, пять подборов и пять ассистов.

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