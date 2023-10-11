Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шакил О'Нил: Бывшие игроки НБА обыграли бы современных
Лендарний Шакил сравнил две эпохи
Фото: instagram.com/shaq
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил опубликовал новый пост в социальных сетях. Центровой прикрепил картинку, на которой изображены две команды — сборная экс-игроков НБА и сборная действующих звёзд лиги.
В команду к О'Нилу попали Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Майкл Джордан и Карим Абдул-Джаббар.
В современной команде оказались Стефен Карри, Яннис Адетокунбо, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Никола Йокич.
"Вы уже знаете мой вопрос. Я говорю — 4-2 в пользу своей команды, конечно", — написал О'Нил.
Бывший центровой О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА.
Популярное сейчас
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Хосеп Гвардиола сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси
- Украина – Сербия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Святослав Михайлюк набрал 15 очков в первом предсезонном матче за Бостон
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО