Легендарный баскетболист Шакил О'Нил опубликовал новый пост в социальных сетях. Центровой прикрепил картинку, на которой изображены две команды — сборная экс-игроков НБА и сборная действующих звёзд лиги.

В команду к О'Нилу попали Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Майкл Джордан и Карим Абдул-Джаббар.

В современной команде оказались Стефен Карри, Яннис Адетокунбо, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Никола Йокич.

"Вы уже знаете мой вопрос. Я говорю — 4-2 в пользу своей команды, конечно", — написал О'Нил.

Бывший центровой О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА.