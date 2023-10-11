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Шакил О'Нил: Бывшие игроки НБА обыграли бы современных

Баскетбол
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Лендарний Шакил сравнил две эпохи

Шакил О'Нил: Бывшие игроки НБА обыграли бы современных

Фото: instagram.com/shaq

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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил опубликовал новый пост в социальных сетях. Центровой прикрепил картинку, на которой изображены две команды — сборная экс-игроков НБА и сборная действующих звёзд лиги.

В команду к О'Нилу попали Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Майкл Джордан и Карим Абдул-Джаббар.

В современной команде оказались Стефен Карри, Яннис Адетокунбо, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Никола Йокич.

"Вы уже знаете мой вопрос. Я говорю — 4-2 в пользу своей команды, конечно", — написал О'Нил.

Бывший центровой О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА.

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В статье: Шакил О'Нил
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