Предсезонные матчи НБА. Хьюстон громит Нью-Орлеан, Чикаго в овертайме обыграл Денвер

13 октября состоялось восемь предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Стоит отметить уверенную победу "Хьюстон Рокетс". Разница в счёте с Нью-Орлеаном составила 33 очка.

"Кливленд Кавальерс" — "Орландо Мэджик" — 105:108

"Оклахома-Сити Тандер" — "Детройт Пистонс" — 125:128.

"Вашингтон Уизардс" — "Шарлотт Хорнетс" — 98:92.

"Атланта Хоукс" — "Мемфис Гриззлиз" — 103:102.

"Бруклин Нетс" — "Маккаби Раанана" — 135:103.

"Чикаго Буллз" — "Денвер Наггетс" — 133:124 ОТ.

"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Хьюстон Рокетс" — 87:120.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Финикс Санз" — 111:122.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру тяжёлого форварда "Хьюстона" Джабари Паркера, набравшего 22 очка, девять подборов и две передачи. Санти Альдама из "Мемфиса", в свою очередь, отметился 22 очками, семью подборами и шестью передачами.

Центровой "Детройта" Джеймс Уайзмен записал на свой счёт 20 очков, 10 подборов и две передачи.