Александр Сизов: Сейчас команды в Суперлиге более равные

Форвард и капитан "Запорожья" Александр Сизов рассказал о своем решении вернуться в команду как изменился уровень игры в Суперлиге.

- Судя по тому, что Вы снова вернулись в Суперлигу, своего последнего слова в украинском баскетболе Александр Сизов еще не сказал. Есть ли личные цели на этот сезон?

– Знаете, прямо вау цель на этот сезон у меня нет. Да, хочется качественно выглядеть на нашем уровне, как индивидуально, так и командно. Но я все чаще ловлю себя на мысли, что воспринимаю баскетбол уже по-другому. И было бы действительно круто, если бы ребята, которые сейчас получают меньше игрового времени, в следующем сезоне или год спустя стали уже полноценными игроками ротации.

- Следили ли за выступлением БК Запорожья в прошлом сезоне и в целом за украинской Суперлигой?

– За каждым матчем следить возможности не было, но в свободное время смотрели игры с сыном.

– Сейчас в команде много молодых игроков, тренировочный процесс усложнен тем, что нет равных составов, например для двусторонних игр. Так же и игровой, потому что все равно команда проседает, когда появляются игроки со скамейки. Как приходиться адаптироваться в таких условиях?

– Да, большинство молодых игроков попали в Суперлигу авансом, им еще многое нужно добавлять в индивидуальных навыках и понимании баскетбола в целом. Но в этом отношении все команды в равных условиях. Мое мнение, что не надо жаловаться, говоря о нехватке ротации или игроках с опытом. Нужно развить этих ребят, которые здесь и сейчас. Поэтому стараюсь им подсказывать, чтобы сделать лучшее для команды в целом. Что касается матчей, то если хорошо попадают в игру, тогда хорошо, если нет – придется больше играть опытным баскетболистам.

– По итогам сыгранных и увиденных матчей как оценишь уровень нынешней Суперлиги?

– Считаю, что уровень стал выше, чем в прошлом, но, пожалуй, самое главное, что сейчас команды более равны. Такие матчи всегда интересны болельщикам. К сожалению, этот уровень еще далек от того, как было до войны. Благодаря ВСУ сохраним Родину, а уровень баскетбола всегда можно поднять!