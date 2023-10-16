Павел Горобченко: Команды в Суперлиге достаточно равны, игры будут очень интересны

Защитник Павел Горобченко рассказал о дебюте за Прикарпатье-Говерлу во время бабла в Ивано-Франковске.

В трех матчах он завоевал в среднем по 10.7 очка, а также делал 5.3 результативные передачи.

– Павел, для начала, расскажи, какие впечатления оставили тебе первые матчи Говерлы в новом сезоне?

– Я думаю, что дебютные матчи в сезоне для нас удались. Мы выиграли две игры, одну – проиграли. Обыграли Черкасские Мавп – очень хорошую команду, которую перед сезоном эксперты ставили в ТОП-3. Что касается победы над Старым Луцком, то игра была очень тяжелая. Но мы справились и благодаря хорошей защите победили. Думаю, что домашние игры удались для нас.

– Для тебя это были еще и первые игры в рамках Суперлиги? Оцени уровень чемпионата?

– Уровень чемпионата достаточно высокий, ведь в Украину приехали легионеры, а также возвращаются украинские игроки, которые были за границей. Команды в общем-то достаточно ровные, матчи будут очень интересны. Мы это увидели во время баб в Киеве и Ивано-Франковске. То есть каждый у каждого может выиграть.

– Что можешь сказать о нашей команде? Какие ее сильные стороны?

– Мы молодая команда, можем играть в быстрый баскетбол. Мы более выносливы, поэтому у нас не должно возникать проблем с тем, чтобы играть три игры подряд. Так что мы не будем так сильно уставать.

- Как в общем "химия" в команде? Влился ли ты в коллектив?

– "Химия" в команде очень хорошая, мне здесь все нравится. И я очень быстро влился в коллектив, ведь раньше я знал некоторых ребят. В общем, мне очень нравится атмосфера в Говерле!

– Какие задачи став перед собой, как игроком в сезоне 2023-2024?

– Побеждать в каждом матче, помогать команде попасть в плей-офф.