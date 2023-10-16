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Экс-игрок НБА обвиняется в изнасиловании

Баскетбол
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Девушка заявила в полицию спустя год после инцидента

Экс-игрок НБА обвиняется в изнасиловании

USA TODAY / VIA REUTERS

Новина українською

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джош Джексон обвиняется в изнасиловании девушки, пишет The Kansas City Star.

По информации источника, в 2022 году Джексон после вечеринки пригласил девушку в свой номер отеля в Нью-Йорке, предложив ей $ 1500. Потерпевшая сообщила, что ехала в отель с мыслью, что они будут там не вдвоём. По приезде девушка удивилась, что, кроме баскетболиста, в номере никого нет, но решила остаться и отказалась от предложенных денег.

По её словам, выпив немного алкоголя, она заснула и была изнасилована Джексоном. После той ночи, по словам потерпевшей, Джексон направил к ней двух женщин, которые уговаривали её забыть о ситуации, применяя угрозы.

Сообщается, что судебное разбирательство началось только сейчас, так как потерпевшая не хотела разглашать ситуацию и добивалась сохранения анонимности.

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Источник:
KansasCity

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