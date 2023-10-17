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Предсезонные матчи НБА. Кливленд разгромил Маккаби, Сан-Антонио не справился с Хьюстоном

Баскетбол
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Предсезонные матчи НБА. Кливленд разгромил Маккаби, Сан-Антонио не справился с Хьюстоном

Новина українською

17 октября состоялось шесть предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В одной из встреч "Кливленд Кавальерс" принимал "Каккаби Раананы". Матч завершился разгромной победой хозяев, где разница в счёте составила 31 очко.

"Кливленд Кавальерс" — "Маккаби Раанана" — 120:89.

"Индиана Пэйсерс" — "Атланта Хоукс" — 116:112.

"Бруклин Нетс" — "Филадельфия Сиксерс" — 119:127.

"Сан-Антонио Спёрс" — "Хьюстон Рокетс" — 89:99.

"Юта Джаз" — "Нью-Зиланд Брейкерс" — 114:94.

"Финикс Санз" — "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 117:106.

Также стоит отметить лёгкого форварда "Атланты" Саддика Бея, набравшего 21 очко и 10 подборов. Зак Коллинз из "Сан-Антонио", в свою очередь, отметился 18 очками, восемью подборами и пятью передачами. Разыгрывающий "Филадельфии" Де'Энтони Мелтон записал на свой счёт 15 очков, 10 передач и восемь подборов.

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В статье: Кливленд Кавальерс
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