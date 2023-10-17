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Клипперс попытается обменять Хардена из Филадельфии

Баскетбол
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Клуб продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд

Клипперс попытается обменять Хардена из Филадельфии

Фото: basketnews.com

Новина українською

"Лос-Анджелес Клипперс" продолжает искать варианты обмена разыгрывающего "Филадельфии Сиксерс" Джеймса Хардена, пишет The Athletic.

По информации источника, "Клипперс" продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд, чтобы улучшить своё предложение "Сиксерс" по обмену Хардена.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне "Филадельфии". У игрока испорчены отношения с руководством "Сиксерс".

Считается, что "Клипперс" являются одной из тех команд, переход в которые интересен самому Хардену.

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В статье: Джеймс Харден Лос-Анджелес Клипперс
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