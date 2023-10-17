Клипперс попытается обменять Хардена из Филадельфии

"Лос-Анджелес Клипперс" продолжает искать варианты обмена разыгрывающего "Филадельфии Сиксерс" Джеймса Хардена, пишет The Athletic.

По информации источника, "Клипперс" продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд, чтобы улучшить своё предложение "Сиксерс" по обмену Хардена.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне "Филадельфии". У игрока испорчены отношения с руководством "Сиксерс".

Считается, что "Клипперс" являются одной из тех команд, переход в которые интересен самому Хардену.