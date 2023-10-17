Леброн Джеймс: Когда сохраняешь ум свежим, поддерживаешь его в тонусе, тело продолжает работать

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своей способности длительное время выступать на высоком уровне. Джеймс играет в НБА с 2003 года. Предстоящий сезон станет для него 21-м в карьере.

"Всё дело в моём здоровье. И в моём мышлении. Необходимо сохранять ясность ума. От этого зависит очень многое. Потому что, когда сохраняешь ум свежим, поддерживаешь его в тонусе, тело продолжает работать", — приводит слова Леброна Lakers Daily со ссылкой на ESPN US.

В минувшем сезоне Джеймс в составе "Лейкерс" дошёл до финала Западной конференции, где они уступили будущему чемпиону "Денвер Наггетс". Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.