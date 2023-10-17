Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черкасские Мавпы разгромили Кривбасс в матче Суперлиги
Хозяева не проиграли ни единой четверти
Фото: basket.com.ua
Черкасские Мавпы и Кривбасс провели матч в рамках второй игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.
Мавпы уверенно начали матч и не сбавляли обороты до конца матча, не проиграв ни одной четверти в этом матче.
Лучшим игроком матча стал бигмен черкасской команды Сергей Скира, который собрал мощный дабл-дабл — 25 очков + 18 подборов (8 в нападении) и сделав 4 блок-шота.
Мавпы одержали третью победу в четырех матчах на старте сезона Суперлиги, а Кривбасс потерпел четвертое поражение.
Мавпы в своем следующем матче сыграют 18 октября против Днепра, а Кривбассе в этот же день будет противостоять Старому Луцку.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы — Кривбасс 71:51 (15:11, 21:15, 14:14, 21:11)
Популярное сейчас
- Мальта — Украина. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 17.10.2023
- Англия – Италия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 17.10.23
- Почти сто единиц уничтоженной техники за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Александр Сизов: Сейчас команды в Суперлиге более равные
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО