  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Черкасские Мавпы разгромили Кривбасс в матче Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасские Мавпы разгромили Кривбасс в матче Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева не проиграли ни единой четверти

Черкасские Мавпы разгромили Кривбасс в матче Суперлиги

Фото: basket.com.ua

Новина українською

Черкасские Мавпы и Кривбасс провели матч в рамках второй игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.

Мавпы уверенно начали матч и не сбавляли обороты до конца матча, не проиграв ни одной четверти в этом матче.

Лучшим игроком матча стал бигмен черкасской команды Сергей Скира, который собрал мощный дабл-дабл — 25 очков + 18 подборов (8 в нападении) и сделав 4 блок-шота.

Мавпы одержали третью победу в четырех матчах на старте сезона Суперлиги, а Кривбасс потерпел четвертое поражение.

Мавпы в своем следующем матче сыграют 18 октября против Днепра, а Кривбассе в этот же день будет противостоять Старому Луцку.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Кривбасс 71:51 (15:11, 21:15, 14:14, 21:11)

По теме
yellow-arrow
Киев-Баскет - Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
yellow-arrow
Леброн Джеймс: Когда сохраняешь ум свежим, поддерживаешь его в тонусе, тело продолжает работать
yellow-arrow
Клипперс попытается обменять Хардена из Филадельфии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФБУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде