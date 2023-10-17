Черкасские Мавпы разгромили Кривбасс в матче Суперлиги

Черкасские Мавпы и Кривбасс провели матч в рамках второй игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги.

Мавпы уверенно начали матч и не сбавляли обороты до конца матча, не проиграв ни одной четверти в этом матче.

Лучшим игроком матча стал бигмен черкасской команды Сергей Скира, который собрал мощный дабл-дабл — 25 очков + 18 подборов (8 в нападении) и сделав 4 блок-шота.

Мавпы одержали третью победу в четырех матчах на старте сезона Суперлиги, а Кривбасс потерпел четвертое поражение.

Мавпы в своем следующем матче сыграют 18 октября против Днепра, а Кривбассе в этот же день будет противостоять Старому Луцку.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Кривбасс 71:51 (15:11, 21:15, 14:14, 21:11)