Предсезонные матчи НБА. Клипперс обыграли Денвер, Оклахома оказалась сильнее Милуоки

18 октября состоялись предсезонные матчи НБА. Всего было сыграно пять встреч.

Предсезонные игры НБА. 18 октября. Результаты

"Орландо Мэджик" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 92:104.

"Бостон Селтикс" — "Нью-Йорк Никс" — 123:110.

"Оклахома-Сити Тандер" — "Милуоки Бакс" — 124:101.

"Чикаго Буллз" — "Торонто Рэпторс" — 102:106.

"Лос-Анджелес Клипперс" — "Денвер Наггетс" — 116:103.

Стоит отметить игру лёгкого форварда "Бостона" Джейсона Тейтума. На его счету сегодня 28 очков, восемь подборов и четыре ассиста.

Также результативный матч провел форвард "Торонто" Скотти Барнса, он отметился 22 очками, шестью подборами, двумя перехватами и четырьмя блок-шотами