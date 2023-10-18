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Предсезонные матчи НБА. Клипперс обыграли Денвер, Оклахома оказалась сильнее Милуоки
Результаты матчей
18 октября состоялись предсезонные матчи НБА. Всего было сыграно пять встреч.
Предсезонные игры НБА. 18 октября. Результаты
"Орландо Мэджик" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 92:104.
"Бостон Селтикс" — "Нью-Йорк Никс" — 123:110.
"Оклахома-Сити Тандер" — "Милуоки Бакс" — 124:101.
"Чикаго Буллз" — "Торонто Рэпторс" — 102:106.
"Лос-Анджелес Клипперс" — "Денвер Наггетс" — 116:103.
Стоит отметить игру лёгкого форварда "Бостона" Джейсона Тейтума. На его счету сегодня 28 очков, восемь подборов и четыре ассиста.
Также результативный матч провел форвард "Торонто" Скотти Барнса, он отметился 22 очками, шестью подборами, двумя перехватами и четырьмя блок-шотами
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