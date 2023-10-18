Кривбасс не смог прервать серию поражений в матче со Старым Луцком

В столице, на арене ПС Венето, состоялся матч Старого Луцка и Кривбасса. Для луцкой команды это был стартовый матч бабла, а Кривбасс накануне уступил Черкасским Мавпам.

Стартовая четверть началась на равных и только на ее экваторе Старому Луцку удался мощный рывок 9:0, позволивший одержать победу в десятиминутке.

Вторая десятиминутка не смогла удивить болельщиков и номинальные хозяева продолжали доминировать на площадке.

После большого перерыва казалось, что Кривбасс сможет добавить, но настоящие проблемы гости сумели принести только в заключительном отрезке матча.

У победителей самыми результативными игроками стали Александр Прозапас и Евгений Коровяков-13 очков.

У Кривбасса самым результативным игроком стал Анатолий Челован – 14 очков.

Старый Луцк одержал вторую победу в четырех матчах на старте сезона Суперлиги, а Кривбасс потерпел пятое поражение подряд.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк-Университет - Кривбасс 72:56 (20:11, 27:17, 19:10, 6:18)