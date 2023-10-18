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Кривбасс не смог прервать серию поражений в матче со Старым Луцком
И снова с большой разницей в счете
Фото: ФБУ
В столице, на арене ПС Венето, состоялся матч Старого Луцка и Кривбасса. Для луцкой команды это был стартовый матч бабла, а Кривбасс накануне уступил Черкасским Мавпам.
Стартовая четверть началась на равных и только на ее экваторе Старому Луцку удался мощный рывок 9:0, позволивший одержать победу в десятиминутке.
Вторая десятиминутка не смогла удивить болельщиков и номинальные хозяева продолжали доминировать на площадке.
После большого перерыва казалось, что Кривбасс сможет добавить, но настоящие проблемы гости сумели принести только в заключительном отрезке матча.
У победителей самыми результативными игроками стали Александр Прозапас и Евгений Коровяков-13 очков.
У Кривбасса самым результативным игроком стал Анатолий Челован – 14 очков.
Старый Луцк одержал вторую победу в четырех матчах на старте сезона Суперлиги, а Кривбасс потерпел пятое поражение подряд.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Старый Луцк-Университет - Кривбасс 72:56 (20:11, 27:17, 19:10, 6:18)
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