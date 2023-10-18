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Шакил О'Нил спрогнозировал чемпиона предстоящего сезона НБА
И это не Лейкерс
Фото: instagram.com/shaq
Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказал предположение, что чемпионом в новом сезоне НБА станет "Даллас Маверикс".
Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас" не сумел пробиться в плей-офф, заняв 11-е место по итогам регулярного чемпионата.
Игроки "Маверикс" одержали 38 побед и потерпели 44 поражения.
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