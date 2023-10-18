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Шакил О'Нил спрогнозировал чемпиона предстоящего сезона НБА

Баскетбол
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И это не Лейкерс

Шакил О'Нил спрогнозировал чемпиона предстоящего сезона НБА

Фото: instagram.com/shaq

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Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказал предположение, что чемпионом в новом сезоне НБА станет "Даллас Маверикс".

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас" не сумел пробиться в плей-офф, заняв 11-е место по итогам регулярного чемпионата.

Игроки "Маверикс" одержали 38 побед и потерпели 44 поражения.

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В статье: Шакил О'Нил
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