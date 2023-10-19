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Владелец Голден Стэйт высказался по поводу нового контракта Клея Томпсона

Баскетбол
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В команде заинтересованы в игроке

Владелец Голден Стэйт высказался по поводу нового контракта Клея Томпсона

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Владелец "Голден Стэйт Уорриорз" Джо Лэйкоб дал комментарий по поводу ситуации с новым контрактом одного из лидеров команды Клэя Томпсона.

"Я надеюсь, что это не будет отвлекающим фактором. Мы не контролируем ситуацию. В любых переговорах есть две стороны. Мы хотим, чтобы он вернулся. Он хочет вернуться. Это похоже на ситуацию с контрактом Дрэймонда Грина прошлым летом. Я думаю, что всем нужно немного успокоиться. Пусть всё идёт своим чередом. Я думаю, что всё получится.

В прошлом году были некоторые проблемы, связанные с контрактами, которые получили другие ребята. Но я не думаю, что в этом году будет что-то подобное. Я действительно не думаю. Клэй — профессионал. Я его очень уважаю, и мы сделаем всё возможное, чтобы добиться этого", — сказал Лэйкоб в интервью 95.7 The Game.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз
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