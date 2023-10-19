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Кривбасс не сумел прервать серию поражений в матче с Киев-Баскетом

Баскетбол
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Команда не может набрать оптимальные кондиции

Кривбасс не сумел прервать серию поражений в матче с Киев-Баскетом

Фото: ФБУ

Новина українською

19 октября в столичном ПС Венето встречались Киев-Баскет и Кривбасс.

Баскетболисты Киев-Баскета лучше начали матч и в определенный момент первой четверти они повели +10, однако Кривбасс не собирался сдаваться и в начале второй десятиминутки даже вышли вперед.

Этот удачный период помог криворожцам навязать свою игру и в результате +12 для команды Сергея Кораблева.

Впрочем, когда Киев-Баскет начал высоко прессинговать, включил активную защиту, Кривбасс не удержал такого давления, что позволило киевлянам сократить свое отставание до -2.

В третьей четверти, Киев-Баскет выиграл со счетом 31:19, а в четвертой довел дело до победы.

Главной звездой матча стал Кингсби, набравший 30 очков, к которым добавил 8 подборов.

У Кривбасса самыми результативными стали Александр Бречка с 16 очками.

Кривбасс продолжил свою серию неудач после шести сыгранных матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Кривбасс 89:72 (21:17, 18:26, 31:19, 19:10)

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В статье: БК Кривбасс
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