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Кривбасс не сумел прервать серию поражений в матче с Киев-Баскетом
Команда не может набрать оптимальные кондиции
Фото: ФБУ
19 октября в столичном ПС Венето встречались Киев-Баскет и Кривбасс.
Баскетболисты Киев-Баскета лучше начали матч и в определенный момент первой четверти они повели +10, однако Кривбасс не собирался сдаваться и в начале второй десятиминутки даже вышли вперед.
Этот удачный период помог криворожцам навязать свою игру и в результате +12 для команды Сергея Кораблева.
Впрочем, когда Киев-Баскет начал высоко прессинговать, включил активную защиту, Кривбасс не удержал такого давления, что позволило киевлянам сократить свое отставание до -2.
В третьей четверти, Киев-Баскет выиграл со счетом 31:19, а в четвертой довел дело до победы.
Главной звездой матча стал Кингсби, набравший 30 очков, к которым добавил 8 подборов.
У Кривбасса самыми результативными стали Александр Бречка с 16 очками.
Кривбасс продолжил свою серию неудач после шести сыгранных матчей.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Кривбасс 89:72 (21:17, 18:26, 31:19, 19:10)
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