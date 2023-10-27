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Дюрант вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НБА

Баскетбол
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Игрок приблизился к топ-10 рейтинга

Дюрант вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Лос-Анджелес Лейкерс", в котором его команда уступила со счётом 95:100.

За полторы минуты до конца основного времени Дюрант совершил проход и набрал два очка с нарушением правил. Таким образом, форвард обошёл Хакима Оладжьювона (26 946) и занял 12-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру.

Самым результативным игроком матча стал именно Дюрант. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 11 подборов и две результативные передачи.

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В статье: Кевин Дюрант
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