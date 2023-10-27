Дюрант вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НБА

Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Лос-Анджелес Лейкерс", в котором его команда уступила со счётом 95:100.

За полторы минуты до конца основного времени Дюрант совершил проход и набрал два очка с нарушением правил. Таким образом, форвард обошёл Хакима Оладжьювона (26 946) и занял 12-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру.

Самым результативным игроком матча стал именно Дюрант. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 11 подборов и две результативные передачи.