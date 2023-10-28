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НБА. Денвер побеждает Мемфис, поражения Атланты и Шарлотт
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Мемфис" - "Денвер"
104:108 (18:25, 38:36, 23:28, 25:19)
"Шарлотт" - "Детройт"
99:111 (21:32, 26:22, 28:29, 24:28)
"Бостон" - "Майами"
119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23)
"Атланта" - "Нью-Йорк"
120:126 (31:35, 30:34, 31:31, 28:26)
"Кливленд" - "Оклахома"
105:108 (26:31, 16:21, 33:27, 30:29)
"Сан-Антонио" - "Хьюстон"
126:122 OT (25:23, 27:29, 24:31, 35:28, 15:11)
"Чикаго" - "Торонто"
104:103 OT (24:18, 18:17, 23:33, 28:25, 11:10)
"Даллас" - "Бруклин"
125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31)
"Юта" - "Клипперс"
120:118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)
"Портленд" - "Орландо"
97:102 (26:31, 29:32, 25:19, 17:20)
"Сакраменто" - "Голден Стейт"
114:122 (29:24, 28:36, 27:39, 30:23)
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