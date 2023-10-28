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НБА. Денвер побеждает Мемфис, поражения Атланты и Шарлотт

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Денвер побеждает Мемфис, поражения Атланты и Шарлотт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Мемфис" - "Денвер"

104:108 (18:25, 38:36, 23:28, 25:19)

"Шарлотт" - "Детройт"

99:111 (21:32, 26:22, 28:29, 24:28)

"Бостон" - "Майами"

119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23)

"Атланта" - "Нью-Йорк"

120:126 (31:35, 30:34, 31:31, 28:26)

"Кливленд" - "Оклахома"

105:108 (26:31, 16:21, 33:27, 30:29)

"Сан-Антонио" - "Хьюстон"

126:122 OT (25:23, 27:29, 24:31, 35:28, 15:11)

"Чикаго" - "Торонто"

104:103 OT (24:18, 18:17, 23:33, 28:25, 11:10)

"Даллас" - "Бруклин"

125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31)

"Юта" - "Клипперс"

120:118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)

"Портленд" - "Орландо"

97:102 (26:31, 29:32, 25:19, 17:20)

"Сакраменто" - "Голден Стейт"

114:122 (29:24, 28:36, 27:39, 30:23)

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