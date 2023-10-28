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НБА. Данк Джонсона – на вершине хит-парада ТОП 10 лучших моментов тура

Баскетбол
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Очень крутая подборка

НБА. Данк Джонсона – на вершине хит-парада ТОП 10 лучших моментов тура

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА представила подборку ТОП 10 лучших моментов тура. Возглавил хит-парад данк форварда "Атланты" Джелейна Джонсона в матче против "Нью-Йорка".

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В статье: НБА
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