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НБА. Данк Джонсона – на вершине хит-парада ТОП 10 лучших моментов тура
Очень крутая подборка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба НБА представила подборку ТОП 10 лучших моментов тура. Возглавил хит-парад данк форварда "Атланты" Джелейна Джонсона в матче против "Нью-Йорка".
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