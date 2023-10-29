  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Индиана побеждает Кливленд, поражения Чикаго и Мемфиса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Индиана побеждает Кливленд, поражения Чикаго и Мемфиса

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Индиана побеждает Кливленд, поражения Чикаго и Мемфиса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Мемфис"

113:106 (25:22, 37:24, 30:34, 21:26)

"Детройт" – "Чикаго"

118:102 (29:26, 28:18, 27:33, 34:25)

"Новый Орлеан" – "Нью-Йорк"

96:87 (26:12, 29:25, 22:31, 19:19)

"Кливленд" - "Индиана"

113:125 (37:31, 12:29, 38:31, 26:34)

"Торонто" – "Филадельфия"

107:114 (36:27, 23:29, 20:35, 28:23)

"Миннесота" – "Майами"

106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17)

"Финикс" - "Юта"

126:104 (37:27, 29:23, 40:28, 20:26)

По теме
yellow-arrow
НБА. Данк Джонсона – на вершине хит-парада ТОП 10 лучших моментов тура
yellow-arrow
НБА. Денвер побеждает Мемфис, поражения Атланты и Шарлотт
yellow-arrow
Дюрант вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НБА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде