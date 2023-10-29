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НБА. Индиана побеждает Кливленд, поражения Чикаго и Мемфиса
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Мемфис"
113:106 (25:22, 37:24, 30:34, 21:26)
"Детройт" – "Чикаго"
118:102 (29:26, 28:18, 27:33, 34:25)
"Новый Орлеан" – "Нью-Йорк"
96:87 (26:12, 29:25, 22:31, 19:19)
"Кливленд" - "Индиана"
113:125 (37:31, 12:29, 38:31, 26:34)
"Торонто" – "Филадельфия"
107:114 (36:27, 23:29, 20:35, 28:23)
"Миннесота" – "Майами"
106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17)
"Финикс" - "Юта"
126:104 (37:27, 29:23, 40:28, 20:26)
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