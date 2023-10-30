Сакраменто в овертайме обыграл Лейкерс, Филадельфия громит Портленд

30 октября состоялись матчи регулярного сезона НБА в одном из них "Сакраменто Кингз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 132:127.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Сакраменто" ДеАарон Фокс. На его счету 37 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. В составе "Лейкерс" отметился тяжёлый форвард Энтони Дэвис. Баскетболист набрал 30 очков, совершил 16 подборов и сделал две передачи. Его партнёр по команде Леброн Джеймс отметился 27 очками, 15 подборами и восемью передачами.

В паралельном матче "Филадельфия Сиксерс" принимала "Портленд Трэйл Блэйзерс" и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 126:98.

Хорошую результативность продемонстрировал камерунский центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид. На его счету 35 очков, 15 подборов и семь результативных передач.

Защитник "Портленда" Шэйдон Шарп заработал 20 очков, сделал две передачи и пять подборов.

Регулярный чемпионат НБА

Милуоки — Аталанта 110:127

Хьюстон — Голден Стэйт 95:106

Филадельфия — Портленд 126:98

Клипперс — Сан-Антонио 123:83

Сакраменто — Лейкерс 132:127