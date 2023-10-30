Эмбиид высказался о ситуации с Харденом

Центровой и лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид рассказал, что он не сфокусирован на том, что разыгрывающий Джеймс Харден не принимает участия в тренировках и матчах команды.

"Я думаю, что все игроки в нашей раздевалке в первую очередь сосредоточены на игре. Мы играем каждый день. Что будет дальше — решать ребятам наверху и руководству. У нас очень хорошая команда.

Всё дело в том, что мы стараемся становиться лучше каждый день. Мне нравится то, где мы находимся, и я думаю, что мы ещё можем стать лучше. Я ещё не приблизился к тому уровню, на котором хочу быть", — приводит слова Эмбиида Inquer.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Джеймс Харден хочет обмена в другую команду.