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Эмбиид высказался о ситуации с Харденом

Баскетбол
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Команда старается показать хороший результат

Эмбиид высказался о ситуации с Харденом

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Центровой и лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид рассказал, что он не сфокусирован на том, что разыгрывающий Джеймс Харден не принимает участия в тренировках и матчах команды.

"Я думаю, что все игроки в нашей раздевалке в первую очередь сосредоточены на игре. Мы играем каждый день. Что будет дальше — решать ребятам наверху и руководству. У нас очень хорошая команда.

Всё дело в том, что мы стараемся становиться лучше каждый день. Мне нравится то, где мы находимся, и я думаю, что мы ещё можем стать лучше. Я ещё не приблизился к тому уровню, на котором хочу быть", — приводит слова Эмбиида Inquer.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Джеймс Харден хочет обмена в другую команду.

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В статье: Филадельфии Сиксерс
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