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Названы лучшие игроки недели в НБА

Баскетбол
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Ими стали игроки Филадельфии и Денвера

Названы лучшие игроки недели в НБА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Тайриз Макси были названы лучшими игроками первой игровой недели Национальной баскетбольной ассоциации в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Йокич в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 26,3 очка, 13 подборов и 7,7 результативной передачи. Действующие чемпионы начали защиту титула с трёх побед.

Макси, в свою очередь, отмечался 30,3 очка, 6,7 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру

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В статье: НБА
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