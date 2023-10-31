НБА. Стефен Карри принес победу Голден Стэйт, дабл-дабл Эмбиида помог Лейкерс обыграть Орландо

31 октября состоялось семь матчей в рамках регулярного сезона НБА. Яркой игрой отметился игрок "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри. Он набрал 42 очка в игре с "Нью-Орлеаной" и стал первый в нынешнем сезоне НБА, кто набрал 40+ очков.

Также отметим дабл-дабл форварда "Лейкерс" Энтони Дэвиса в матче с "Орландо". Он отметился 26 очками, 19 подборами и пятью передачами. Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Леброн Джеймс (19) и Остин Ривз (11).

Регулярный сезон НБА. 30 октября. Результаты

"Шарлотт Хорнетс" — "Бруклин Нетс" — 121:133;

"Вашингтон Уизардс" – "Бостон Селтикс" — 107:126;

"Индиана Пэйсерс" — "Чикаго Буллз" — 105:112;

"Атланта Хоукс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 127:113;

"Торонто Рэпторс" — "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 91:99;

"Мемфис Гриззлиз" — "Даллас Маверикс" — 110:125;

"Оклахома-Сити Тайдер" — Детройт Пистонс" — 124:112;

"Милуоки Бакс" — "Майами Хит" — 122:114;

"Нью-Орлеана Пеликанс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 102:130;

"Денвер Наггетс" — "Юта Джаз" — 110:102;

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Орландо Мэлжик" — 106:103.