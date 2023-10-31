Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками в двух матчах
Невероятный матч в исполнении игрока
Фото: Yardbarker
Разыгрывающий, один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Нью-Орлеан Пеликанс", в котором его команда одержала победу со счётом 130:102.
Стефен Карри в общей сложности провёл на площадке 30 минут, набрав суммарно 42 очка, сделав пять подборов и столько же результативных передач. На счету защитника также два перехвата.
Примечательно, что 35-летний баскетболист стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками как минимум в двух встречах.
Популярное сейчас
- Зеленский остается категорически против даже временного перемирия, - Timе
- Золотой мяч-2023. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
- Лионель Месси – обладатель Золотого мяча 2023. Лео получает награду в восьмой раз
- Де Хеа вернется в Манчестер Юнайтед, новый контракт для Мюллера и возвращение Виктора Цыганкова. Главные новости за 26 октября
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
- Одноклубник Зинченко пропустил матч Арсенала из-за мышечной травмы. Фанаты уверены, что знают причину травмы. ВИДЕО