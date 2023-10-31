Стефен Карри стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками в двух матчах

Разыгрывающий, один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Нью-Орлеан Пеликанс", в котором его команда одержала победу со счётом 130:102.

Стефен Карри в общей сложности провёл на площадке 30 минут, набрав суммарно 42 очка, сделав пять подборов и столько же результативных передач. На счету защитника также два перехвата.

Примечательно, что 35-летний баскетболист стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками как минимум в двух встречах.