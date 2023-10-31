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Никола Йокич сравнялся с Леброном Джеймсом по количеству трипл-даблов
Топ-3 уже близко
Фото: Fox Trending
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич поравнялся с форвардом "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом и чемпионом НБА 2011 года Джейсоном Киддом по количеству трипл-даблов в истории лиги. В их активе по 107 трипл-даблов.
Лидирует по количеству трипл-даблов в НБА Расселл Уэстбрук (198), выступающий за "Лос-Анджелес Клипперс". На втором месте по этому показателю член Зала славы Оскар Робертсон (181). Топ-3 замыкает легенда НБА Мэджик Джонсон (138).
Напомним, в недавнем матче с "Ютой Джаз" (110:102) Йокич набрал 27 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 результативных передач.
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