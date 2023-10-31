Черкасские Мавпы с минимальным счетом обыграли БИПу

Во вторник, 31 октября Черкасские Мавпы и одесская Бипа провели очень интересный и интригующий матч. Победитель матча определился в клатче, и им стали Черкасские Мавпы - 75:74 в их пользу.

Черкасский клуб в стартовой четверти успешно атаковал, однако в этот игровой отрезок его самый отрыв от соперника достигал лишь 6 пунктов. У одесситов результативно действовали игроки стартовой пятерки и команды ушли на первый перерыв, уступая – 18:21.

Во второй четверти борьба была очень напряженной, и в конце концов ее закрыл своим "3+1" Андрей Кальниченко – 39:38.

Интригующим матч был и во второй половине поединка. У большинства статистических компонентов игры показатели команд были примерно равными. Решающим моментом в матче стал результативный бросок из-под щита БИПы центрового жителей Черкасс Андрея Агафонова, который принес своей команде победу.

Завтра, 1 ноября, Черкасские Мавпы сыграют с Запорожьем, а БИПА – с хозяевами баблу – Старым Луцком.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — БИПА 75:74 (21:18, 18:20, 11:15, 25:21)