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Черкасские Мавпы с минимальным счетом обыграли БИПу
Невероятный матч
Фото: ФБУ
Во вторник, 31 октября Черкасские Мавпы и одесская Бипа провели очень интересный и интригующий матч. Победитель матча определился в клатче, и им стали Черкасские Мавпы - 75:74 в их пользу.
Черкасский клуб в стартовой четверти успешно атаковал, однако в этот игровой отрезок его самый отрыв от соперника достигал лишь 6 пунктов. У одесситов результативно действовали игроки стартовой пятерки и команды ушли на первый перерыв, уступая – 18:21.
Во второй четверти борьба была очень напряженной, и в конце концов ее закрыл своим "3+1" Андрей Кальниченко – 39:38.
Интригующим матч был и во второй половине поединка. У большинства статистических компонентов игры показатели команд были примерно равными. Решающим моментом в матче стал результативный бросок из-под щита БИПы центрового жителей Черкасс Андрея Агафонова, который принес своей команде победу.
Завтра, 1 ноября, Черкасские Мавпы сыграют с Запорожьем, а БИПА – с хозяевами баблу – Старым Луцком.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы — БИПА 75:74 (21:18, 18:20, 11:15, 25:21)
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