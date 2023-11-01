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БИПА в напряженном матче обыграла Старый Луцк

Баскетбол
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Интригующий и невероятно интересный матч подарили команды болельщикам

БИПА в напряженном матче обыграла Старый Луцк

Новина українською

БИПА-Сборная Одесской области вырвала победу у Старого Луцка со счетом 77:73 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

БИПА подходила к матчу с одной победой в сезоне и серией из пяти поражений подряд, а Старый Луцк с двумя победами в шести играх и после разгромного поражения от Строителя.

Весь матч на площадке была равная борьба. По ходу игры лидер менялся более 10 раз и ни одна из команд не могла оторваться больше чем на 7 очков.

Решалось все в концовке. Старый Луцк вел +6, но потеряв из-за перебора фолов трех игроков, не удержал победу – Шашков поразил дальний, несколько неудачных решений лучан в атаке и фолов в защите позволили БИПЕ оформить рывок 10:0, а с ним и вырвать победу.

Самым результативным у победителей стал Маркус Льюис с 19 очками. Старый Луцк завершит домашний бабл матчем против Запорожья, а БИПА сыграет против Киев-Баскета.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — БИПА 73:77 (20:18, 14:17, 20:19, 19:23)

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В статье: БИПА-Одесса
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